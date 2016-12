Lnd, frasi sessiste: Belloli è stato sfiduciato dal Consiglio

Felice Belloli non è più il presidente della Lega Nazionale Dilettanti , sfiduciato dal Consiglio dopo due ore di riunione. Ha prevalso dunque la linea Tavecchio con i presidenti dei comitati regionali che hanno approvato all'unanimità la mozione di sfiducia. Belloli è dunque caduto per la frase "Basta! Non pensiamo sempre di dare soldi a queste quattro lesbiche" confermata dal verbale e da cinque testimoni ascoltati dalla Procura Federale.

Adesso la palla passerà al presidente Tavecchio che dovrà valutare come procedere in vista del prossimo voto per la presidenza della Lega nazionale. Per il momento è stato scelto Antonio Cosentino come reggente, il delegato del calcio femminile. Il regno di Belloli dunque è durato solo 6 mesi.