Livorno, video shock di Vajushi: in autostrada a 272 km/h

Post shock di Armando Vajushi su Instagram. Il calciatore del Livorno ha pubblicato sul suo profilo un video in soggettiva nel quale si vede il contachilometri di una macchina sfiorare i 272 chilometri orari in autostrada. Non è chiaro se al volante ci fosse proprio l'albanese, ma pochi minuti dopo la diffusione della notizia su alcuni media locali, la clip è stata rimossa dal diretto interessato.