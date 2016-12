Livorno, nottata da incubo: tifoso colpisce Pinsoglio

Nottata da incubo per i giocatori del Livorno. Dopo il 2-2 interno contro il Lanciano che è costata la retrocessione in Lega Pro, gli amaranto sono stati costretti per ore all'interno dello stadio mentre fuori montava la protesta dei tifosi. E' andata peggio a Pinsoglio, portiere del Livorno protagonista della papera decisiva, colpito due volte da un tifoso - secondo la ricostruzione de Il Tirreno - fuori dall'hotel della squadra.