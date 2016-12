Livorno in campo con una maglia per Morosini

A quattro anni dalla scomparsa di Piermario Morosini, il calciatore del Livorno morto in campo a Pescara il 14 aprile 2012, in occasione della gara di campionato di Serie B, Novara-Livorno, la squadra amaranto scenderà in campo con una maglia celebrativa in memoria del calciatore. Sul fronte sarà applicato il logo "Ciao Moro" e la frase "There is always hope" (c'è sempre speranza), che era cara a Piermario.