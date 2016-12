Liverpool, ultimatum di Rodgers a Balotelli 

16:24 - Sono giorni caldi in casa Liverpool e non solo per i risultati che non arrivano. Nel mirino c'è sempre Mario Balotelli, le cui prestazioni non stanno soddisfacendo né i tifosi, né il club. Tanto che Brendan Rodgers avrebbe dato il suo ultimatum. "O rientri in forma o la tua carriera al Liverpool può dirsi finita", ha riportato il Daily Express, sottolineando come il manager dei Reds ha ormai esaurito la pazienza nei confronti dell'attaccanti azzurro.

Rodgers sarebbe pronto a dare ancora fiducia a Balotelli, ma non a tempo indeterminato. "Come squadra abbiamo a suo tempo avvertito che era la soluzione migliore - le parole di Rodgers sulla scelta di puntare su Balotelli - considerando anche gli infortuni subiti da Daniel Sturridge nella sua carriera. Avevamo Rickie Lambert e Fabio Borini che però stava per lasciarci, e non potevamo puntare solo su un attaccante di 32 anni. Sapevo anche che la firma di Mario era un rischio, ma come gruppo non potevamo permettersi altre soluzioni".