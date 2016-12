Liverpool, tifosi contro Balotelli: "Spazzatura assoluta"

00:50 - Mario Balotelli è a Liverpool da poco più di un mese, ma la pazienza dei tifosi Reds nei suoi confronti pare già essere finita. Ad attaccare l'ex attaccante del Milan dopo la sconfitta del Liverpool a Basilea in Champions, non è più solo la stampa inglese ma sono i supporters su Twitter: "E' sempre il peggiore" si legge, ma anche "Spazzatura assoluta". Rodgers intanto lo bacchetta per non avere applaudito i tifosi in trasferta in Svizzera.

Il momento di Balotelli è qualcosa più che delicato. Siamo di fronte a un bivio per la sua carriera dove il numero 45 è chiamato al pronto riscatto e alla definitiva consacrazione per non finire travolto dalle acque, sporche, che lo stanno investendo a Liverpool. Prima l'attacco diretto della stampa che lo ha definito "acquisto inutile e strapagato", poi gli insulti ricevuti al campo d'allenamento e infine la poca pazienza nei suoi confronti che i tifosi dei Reds hanno già praticamente ultimato. L'unico a difenderlo ancora - e non potrebbe essere altrimenti - è Brendan Rodgers che però gli ha tirato le orecchie dopo il ko di Basilea, reo di non aver obbedito all'ordine di applaudire i supporters giunti fino in Svizzera. E non è la prima volta. "Mario ha lavorato duro - ha commentato Rodgers a fine partita -, stiamo facendo molto in allenamento".

I risultati però tardano ad arrivare così come le buone prestazioni del numero 45 sempre impegnato nell'arduo compito per chiunque di sostituire Suarez nel cuore dei tifosi. Missione quasi impossibile e l'umore su Twitter dei Reds è nero: "Spazzatura assoluta" scrive qualcuno; "Perché mai abbiamo comprato Balotelli?" si chiede qualcun altro; fino alla sentenza "vendiamolo a gennaio".



Balotelli has been fucking terrible for us. Absolute garbage.

The sooner Balotelli gets bombed the better. Offers us fuck all, I'd've took Eto'o over him any day. Sell him in January please

Why did we even buy balotelli? Never really been prolific and his attitude is terrible. Sell suarez buy him. Good one

Mario Balotelli is the wrong play. Spent all summer looking for a replacement for Suarez and we get that piece of garbage #LFC @lfc

