Liverpool, spettro doping per Sakho

Lo spettro del doping aleggia su Mamadou Sakho . La Uefa ha aperto un fascicolo nei confronti del 26enne difensore centrale del Liverpool, reo di aver violato le regole anti-doping, assumendo una sostanza proibita. Lo ha reso noto il club di Anfield attraverso un comunicato, aggiungendo che il calciatore, pur non essendo stato ancora squalificato, non verrà più convocato fino a quando le indagini non saranno concluse.

IL COMUNICATO DEL LIVERPOOL"Ieri, venerdì 22 aprile, abbiamo ricevuto una comunicazione ufficiale dell’UEFA, che ci informava che Mamadou Sakho era sotto investigazione per una possibile violazione delle leggi anti-doping. Il calciatore risponderà dei fatti direttamente all'UEFA. Il giocatore non è stato sospeso, tuttavia il club, di concerto con lo stesso, ha deciso che finché sarà in corso il processo, egli non sarà disponibile e convocabile per le partite della squadra".