Liverpool "sconfitto" dai tifosi: abbassato il costo dei biglietti

Un'altra sconfitta per il Liverpool, ma questa volta la squadra di Klopp non c'entra. I proprietari americani dei Reds, infatti, sono stati costretti a fare marcia indietro, annunciando che non aumenteranno i prezzi dopo la protesta di massa dei tifosi ad Anfield. Circa 10.000 fan si sono fatti sentire durante il pareggio 2-2 contro il Sunderland per la decisione della società di aumentare a circa 100 euro il costo del biglietto più caro.