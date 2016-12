Liverpool, Rodgers scarica Balotelli: "Non lo volevo"

Un anno e mezzo dopo, Brendan Rodgers vuota il sacco sull'affare Balotelli-Liverpool. L'ex tecnico dei Reds ha ammesso che l'acquisto di SuperMario gli fu imposto dalla società: "Io volevo Alexis Sanchez per rinforzare l'attacco ma il club pensava di poter trasformare un azzardo da 16 milioni di sterline in un supercampione da 50. E questa scelta ci è costata molto cara. E' forte ma non era quello che ci serviva".