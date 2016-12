Liverpool, Rodgers: "Balotelli escluso perché la sua condizione non è al top"

11:29 - Non è passata inosservata l'assenza di Mario balotelli nella sfida di FA Cup tra il suo Liverpool e il Bolton. Il problema è che l'attaccante italiano è stato escluso da Brendan Rodegers perché la sua condizione è scadente. "Restare fuori dai convocati può essere da insegnamento per Mario, la squadra sta facendo molto bene e lui probabilmente sta vedendo ora il vero Liverpool e sta capendo che cosa gli è richiesto per far parte del team", ha detto.

I rapporti tra i due sembrano buoni, ma l'impressione è che per rivedere Balotelli in campo da titolare passerà molto tempo. "Lo valuto ogni giorno in allenamento. Mario ha la stessa importanza degli altri giocatori, non c'è alcun trattamento speciale per nessuno. Io e Mario abbiamo una buona relazione, parliamo spesso. Lui sa esattamente che cosa gli è richiesto per far parte dei titolari. Abbiamo trascorso circa un'ora a parlare prima del Bolton e lui ha capito cosa intendo. Borini e Lambert, ad esempio, stanno lavorando duramente in allenamento e quando entrano si vede."Immagino sia complicato per mario, ma sa a che livello deve arrivare. Abbiamo fatto un cambio a livello tattico per pressare e avere più creatività. Sono sicuro che lavorerà molto seriamente per rientrare a far parte dei titolari. Questo è un collettivo, se vuoi dare il tuo contributo deve dare tutto in allenamento, ogni giorno. Mario ha colto il livello delle nostre prestazioni contro Chelsea e sono fiducioso in una sua risposta", ha aggiunto. Almeno fino a giungo, però, Balotelli è destinato a rimanere al Liverpool, anche perché anche la Lazio ha chiuso a un possibile ingaggio in questa finestra di mercato. "Noi abbiamo detto che il nostro mercato è aperto tutto l'anno, ci sono delle caratteristiche per venire qui. E poi noi non interessiamo a Balotelli. Comunque sia, non ho parlato con Raiola", ha ammesso il presidente Claudio Lotito parlando a Sport Mediaset.