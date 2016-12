Liverpool, Rodgers: "Balotelli, abituati a fare la riserva"

11:40 - "Balotelli? Si abitui a fare la riserva". Non è certo un bel regalo di Natale quello riservato dal tecnico del Liverpool Brendan Rodgers all'attaccante della Nazionale italiana. Nel corso della conferenza stampa in vista della sfida del boxing day contro il Burnley, l'allenatore dei Reds ha spiegato: "Deve abituarsi anche a partire dalla panchina, ci può servire a gara in corso - le sue parole -. E' così per tutti i giocatori, non vedo perché non debba esserlo per lui".

SuperMario è da considerarsi panchinaro a tutti gli effetti e in Inghilterra sono sicuri: nel nuovo 3-4-3 adottato da Rodgers nelle ultime gare di Premier non c'è posto per Balotelli. "Pressare e difendere non fa proprio parte delle sue caratteristiche - ha detto Rodgers -. Gioca meglio partendo da fuori area, ma la cosa più importante è che ora sia disponibile e stia bene fisicamente". Insomma, non un bel Natale per Mario. E magari il suo agente Mino Raiola starà iniziando a sondare il mercato per organizzare un ritorno in Italia già a gennaio.