Liverpool, Mario Balotelli chiede un po' di pazienza ai suoi tifosi

15:23 - Dopo aver pubblicato le foto in 'modalità' papà, Mario Balotelli torna su Instagram per chiedere un po' di pazienza ai tifosi del Liverpool. Supermario, bollato come una bufala dopo il suo deludente inizio di campionato, ha pubblicato la foto di uno striscione esposto ad Anfield in suo onore. Nel commento, oltre ai ringraziamenti, ha scritto "so che vi aspettate di più da me, più gol e più 'genio' ma datemi tempo e vi dimostrerò che è vero".

Lo striscione comparso nello stadio del Liverpool recita, in italiano, scritta bianca su sfondo rosso "Non ho nulla da dichiarare tranne il mio genio" ed è corredato da un'immagine di Supermario con cresta bionda. ""Wow grazie a chiunque lo abbia fatto", ha scritto Balotelli su Instagram.