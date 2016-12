Liverpool, la panchina: Klopp in (netto) vantaggio su Ancelotti

L'esonero di Brendan Rodgers libera una delle panchine più ambite d'Europa, ma anche una delle meno semplici da gestire. Il nordirlandese paga un avvio di campionato col freno a mano tirato, nelle prime otto giornate di campionato sono nove i punti racimolati dal suo Liverpool: tre vittorie e un pareggio, fatale, contro l'Everton nel derby del Merseyside. Non va meglio sul versante Europa League , due punti in due turni piazzano i Reds alle spalle del Sion.

Per la successione ora è corsa a due, la società ha infatti individuato in Jurgen Klopp e Carlo Ancelotti i tecnici adatti a risollevare prestazioni e umore dei Reds. Secondo i bookmakers inglesi (e ora anche secondo la stampa) in pole c'è il profeta di Dortmund, quotazioni accompagnate dai rumour che sussurrano di un accordo su base triennale già trovato. Ma il volo - destinazione Inghilterra - preso domenica sera da Ancelotti non può essere una casualità. I vertici del club fanno sapere che l'annuncio non è questione imminente, la deadline è idealmente fissata per il 17 ottobre, quando il Liverpool affronterà il Tottenham alla ripresa del campionato. Ancelotti però ha fatto sapere di non essere stato contattato dai Reds.

Strappato allo Swansea nell'estate 2012, l'andamento di Rodgers in Premier è stato certamente altalenante con un settimo posto all'esordio, un argento conquistato grazie alla straordinaria stagione 2013/14 del trio Sturridge-Suarez-Sterling e una sesta piazza nell'ultima Premier. Risultati modesti ma che paradossalmente non impediscono al nordirlandese di scalare la classifica dei tecnici più vincenti nella storia di Anfield Road: la percentuale di vittorie in campionato sfiora il 52%, meglio di lui solo Rafa Benitez. Numeri freddi, che da un lato lasciano indifferente il gruppo americano proprietario del club e dall'altro potrebbero valere a Rodgers una buonuscita da 7 milioni di sterline.