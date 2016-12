Liverpool, la lettera di Gerrard ai tifosi: "E' stato un viaggio fantastico"

GERRARD: "HO AMATO OGNI MINUTO GIOCATO PER VOI"“A tutti I miei tifosi,



Dire addio non è stato facile. Il Liverpool è stato parte della mia vita da quando avevo 8 anni e so che mi mancherà tantissimo. L'ultimo match ad Anfield contro il Crystal Palace e la gara contro lo Stoke City sono stati momenti indimenticabili, dal punto di vista delle emozioni, per me e per la mia famiglia. E' stato un assoluto privilegio poter rappresentare questo club per così tanto tempo. Quando ero un bambino, giocando a pallone dalle parti di Ironside Road a Huyton, l'unica cosa che sognavo era vestire la maglia del Liverpool. Sognavo di indossarla almeno una volta e non avrei mai pensato di farlo per 710 volte in 17 anni.



Sono immensamente orgoglioso. Ho amato ogni minuto in cui ho giocato per i migliori tifosi del mondo. E' stato un viaggio fantastico. Ci sono stati momenti alti e bassi, ma nonostante tutto voi mi avete sempre supportato e non lo dimenticherò mai. Il più alto, ovviamente, è stato a Istanbul 10 anni fa. La miglior serata della mia vita. Quando ho alzato al cielo la Champions non c'era uomo più orgoglioso di me sul pianeta. E voi ci avete dato una mano nella rimonta sul Milan. Non dimenticherò mai come ci aiutaste dopo quel primo tempo da incubo.



Liverpool è la mia casa e amo questa città, ma credo che sia il momento giusto per un nuovo capitolo. E' per questo che mi trasferisco negli Stati Uniti. Voglio continuare a giocare ogni settimana nell'ultima parte della mia carriera e non vedo l'ora di cominciare questa nuova avventura con i Los Angeles Galaxy. Sarò via un paio d'anni, ma questa non è la fine del mio rapporto con il Liverpool. Sono tifoso da una vita e sempre lo sarò. Spero di aver l'opportunità di tornare in futuro e collaborare di nuovo con il club, sento di poter dare il mio contributo. Ma oggi è il momento di ripercorrere questi 17 anni, guardarsi indietro e dire grazie ai tifosi per il magnifico supporto che mi avete dato negli ultimi due decenni. Mi avete aiutato a realizzare i miei sogni e regalato ricordi che non baratterei con nulla.



Grazie