Liverpool, Klopp si presenta: "Ho sensazioni meravigliose"

GRANDI OBIETTIVIAd aprile aveva deciso di concedersi una stagione di riposo dopo lo strepitoso settennato a Dortmund. Ma la voglia di rimettersi in gioco, specie in quella Premier che tanto desiderava, ha avuto la meglio. Un progetto ambizioso, il leggendario Liverpool, per troppo tempo distante dalle big d'Europa. Rodgers è già un ricordo sfumato, il condottiero tedesco è pronto a prendersi la gloria: "Sono felicissimo, non potevo neanche immaginare di arrivare in un club del genere, uno dei più grandi al mondo. La situazione non è così complicata, è un bel momento per arrivare qua, uno dei motivi per cui sono qua è per la mentalità della gente, per come vivono il calcio. Questo non è un club normale. Il Dortmund è stato un club importante, questo è stato il passo successivo perfetto".



La testa è già proiettata al lavoro da svolgere sul campo: "Dobbiamo migliorare, ovviamente, ma credo sia un buon momento per ripartire. La Premier è uno dei campionati più difficili al mondo, ma credo sia un buon momento per ripartire. Mercato? E' stato argomento di discussione per 10 secondi. Non sono un idiota, per me è già abbastanza avere la prima e l'ultima parola a riguardo. Non sono un sognatore ma un romantico del calcio, per me Anfield è uno dei posti più belli legati al mondo del calcio. Ora sono qua e mi sento davvero fortunato. La storia deve essere solo una base per noi, proveremo a scriverne una nuova. Non posso ancora parlare di calcio visto che non ho conosciuto la squadra, per prima cosa ne parlerò con loro. Per me il calcio vive di emozioni interne, di velocità. E' un gioco fatto di transizioni. Dateci tempo, questo può essere un giorno speciale se abbiamo pazienza. In quattro anni possiamo vincere un trofeo, se così non dovesse essere la prossima volta andrò ad allenare in Svizzera".