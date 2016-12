Liverpool, Klopp pareggia col Tottenham all'esordio

IL RACCONTO DEL MATCHModuli speculari per Pochettino e Klopp, il 4-2-3-1 ormai diventato il loro marchio di fabbrica. A partire meglio, però, è la squadra dell'ex Borussia che per i primi 30 minuti di gioco tiene sotto scacco i padroni di casa. Il primo squillo al 10' porta la firma di Origi: sugli sviluppi di un corner dalla destra battuto da Milner, l'attaccante belga stacca di testa e colpisce la traversa. La palla poi sbatte a pochi centimetri dalla linea di porta e finisce tra le braccia di Lloris.



L'allenatore degli Spurs deve fare anche i conti con l'infortunio di Chadli, costretto un minuto dopo a lasciare il posto a N'Jie. Ed è proprio il gioiello camerunese classe 1993 a dare la scossa ai suoi compagni: alla mezz'ora il suo esterno destro di prima intenzione sembra essere la conclusione ideale di un contropiede da manuale, ma Mignolet si supera e mette in angolo. A otto dalla fine del primo tempo doppia colossale occasione ancora per il Tottenham: di nuovo Mignolet salva su un diagonale del solissimo Kane, sulla respinta si avventa Alli ma il suo tiro a botta sicura trova l'opposizione in spaccata di Sakho. L'ultima emozione della prima frazione lo regala N'Jie, che al 41' spara da fuori: la sua conclusione si abbassa all'ultimo, ma la sfera esce di un soffio sopra la traversa.



L'inerzia nella ripresa non cambia: i londinesi fanno la partita, Klopp si affida alle ripartenze in velocità. Ma né Coutinho né Milner trovano lo spunto giusto, mentre Lallana si occupa principalmente della fase di copertura. La gara scivola via senza troppe emozioni fino all'84', quando Kane ha la chance per sbloccarla dal limite, ma Mignolet è in stato di grazia e riesce di nuovo a deviare in corner. A un giro di orologio dal 90' tocca a Emre Can rendersi pericoloso: la sua rasoiata dai 20 metri fischia alla sinistra dell'estremo difensore dei Reds e si spegne sul fondo. Finisce a reti bianche, Pochettino e Klopp si dividono la posta in palio. E pensano già al prossimo obiettivo: tenere alto l'onore dell'Inghilterra giovedì prossimo in Europa League, rispettivamente contro Rubin Kazan e Anderlecht.