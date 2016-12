Liverpool, Klopp: "Brutta ripresa. E non siamo stati fortunati"

"E' stata una gara tirata. Abbiamo giocato bene il primo tempo, meglio di loro. Ci sono stati due falli di mano, l'arbitro ha detto che non era rigore e ha sbagliato. Volevano essere più forti degli errori, ma non siamo stati fortunati". Klopp commenta così la sconfitta del suo Liverpool in finale di Europa League. "Nella ripresa non siamo entrati bene in campo, forse non abbiamo avuto troppa fiducia in noi. Non è stata la nostra partita migliore".

"Non è stato un grande arbitro? Loro hanno preso la palla con la mano? Non lo sapevo, non l'avevo ancora sentito...", ha esordito ironicamente Klopp dopo la sconfitta. "Non so se il gol annullato era in fuorigioco. Nella ripresa non abbiamo forse avuto troppa fiducia in noi. Non abbiamo difeso in modo compatto, la circolazione di palla era lenta, non so perché. Non è stata la nostra partita migliore e poi senza fortuna non vinci".