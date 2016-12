Liverpool, Gerrard futuro in Mls: i Los Angeles Galaxy sono in pole

15:34 - Annunciato l'addio al Liverpool, il futuro di Steven Gerrard sarà nella MLS. Secondo il Mirror, il capitano dei Reds è vicino ad un accordo con i Los Angeles Galaxy, pronti a mettere sulla bilancia 20 milioni di sterline. Toronto e New York Red Bulls le altre possibili destinazioni. Secondo i media inglesi, il 34enne centrocampista è destinato a ripercorrere le orme di Beckham e con le sponsorizzazioni arriverebbe a 115 milioni di euro.

Mentre sulla sponda Reds del Mersey River c'è ancora chi non riesce a farsene una ragione, mentre il manager Brendan Rodgers urla ai quattro venti che lui voleva che Gerrard proseguisse la sua favola al Liverpool, il capitano dei Reds ha già deciso dove proseguire la sua carriera. E' stato lo stesso Liverpool a spegnere ogni illazione con un tweet: "Steven Gerrard confirms he will move to the Usa this summer" ("Steven Gerrard conferma che si trasferirà negli Usa la prossima estate", scrive il club su Twitter, anticipando il contenuto di un'intervista al giocatore che sarà disponibile sulla tv della società.



Resta ancora da capire in quale franchigia. Secondo il Mirror, Steven G avrebbe già chiesto informazioni su Los Angeles all'amico Beckham. I Los Angeles Galaxy avrebbero pronto un quadriennale da 20 milioni di sterline.



Offerta pareggiata (cinque milioni per un anno), secondo il Sun, dalla squadra di Toronto, mentre la terza via è rappresentata da New York, coi Red Bulls che cercano un sostituto d’immagine all'altezza di Thierry Henry.



Come sempre in questo genere di trasferimenti non è da sottovalutare l'aspetto prettamente commerciale. Il Daily Star ipotizza che Gerrard e compagna possano prendere il posto di Beckham e della moglie Victoria. Un affare per il centrocampista inglese da 90 milioni di sterline (115 milioni di euro). Una montagna di euro che allevieranno le pene d'amore del quasi ex capitano del Liverpool.