Liverpool, emergenza attacco. E i tifosi invocano il ritorno di Balotelli

Da elemento di disturbo a potenziale manna dal cielo? Per i tifosi del Liverpool il giudizio su Mario Balotelli sembra essere completamente cambiato nel giro di meno di due mesi. E la testimonianza di questa clamorosa inversione di marcia arriva direttamente dai social. Da diverse ore i supporters dei Reds, complice il recente grave infortunio rimediato da Danny Ings (rottura del crociato, out fino a fine stagione) hanno letteralmente invaso Twitter con il loro malumore. La richiesta comune? Riportare Supermario sotto la Kop già a gennaio . Jurgen Klopp deve fare i conti con una vera e propria emergenza che ormai attanaglia il reparto offensivo. Non solo l'ex Burnley, anche Benteke e Sturridge sono out, l'unico attaccante di ruolo a disposizione è il giovane Origi. Fare di necessità di virtù è dunque l'attuale diktat dalle parti della Kop. E poco male se Supermario con gli Scousers ha siglato appena 4 gol in 28 presenze . Nessun rapporto compromesso, anzi: appena 9 giorni fa Balotelli ha postato proprio su Twitter un sincero in bocca al lupo ai Reds visto il momento di difficoltà in campionato. Il favore è stato ricambiato, un attestato social di stima in piena regola. Ora la palla passa alla società inglese: l'attaccante bresciano è tornato in prestito al Milan fino a giugno del 2016 , al momento appare realisticamente impensabile un dietrofront formato Premier in inverno. Ma i tifosi del Liverpool hanno fatto capire senza troppi giri di parole da che parte stanno i loro desideri.

I TWEET DEI TIFOSI

I wonder what Klopp would do with Balotelli — G (@Flannology) 6 Ottobre 2015

Wil liverpool bring bak balotelli+ markovic .?? — Ian Roberts (@IanrobIan) 6 Ottobre 2015

Kinda hoping Klopp brings back Balotelli and gives him another chance #lfc — Dann. (@BetterLeftDann) 6 Ottobre 2015

Sturridge: Injury Prone Benteke: Injury Prone Origi: Young & not experienced Ings: Out for the season Balotelli anyone? — - (@AnfieldRd96) 15 Ottobre 2015