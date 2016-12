Liverpool è già pazza di Juergen Klopp

Non ha ancora fatto il suo esordio in panchina, ma la Liverpool che tifa Reds è già pazza di Juergen Klopp. L'ex allenatore del Borussia Dortmund ha già conquistato tutti con la sua simpatia e serietà, tanto che il club non ha perso tempo e ne ha fatto in pochi giorni un'icona del merchandising. Sullo store del Liverpool, infatti, è possibile acquistare magliette, tazze, boccali di birra e persino il tappetino del mouse raffigurante il faccione del Normal One.