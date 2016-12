Liverpool, di Balotelli la seconda maglia più venduta

13:03 - C'è chi sostiene che Mario Balotelli abbia voglia di tornare in Italia già a gennaio. Tra i motivi più frequenti ci sarebbe lo scarso feeling con i tifosi del Liverpool dopo qualche scaramuccia sullo scarso impegno del numero 45 a inizio stagione. I numeri - svelati da passionemaglie.it - dicono tutt'altro: quella di Mario Balotelli è la seconda personalizzazione più venduta, subito dietro il totem Gerrard. Eccessivo ottimismo o fiducia?

Nella speciale classifica pubblicata dal club di Anfield Road ogni stagione, torna svettare come detto Steven Gerrard. Il particolare podio è completato da Balotelli e Sturridge. Quarto Sterling, in grande risalita, poi Lallana, Coutinho, Henderson, Mignolet, Lovren e Emre Can. Niente top-10 per Fabio Borini, attaccante poco utilizzato da Rodgers.