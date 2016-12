Liverpool-Chelsea 1-2, Diego Costa fa volare Mou

09:25 - Mou sorride, Balo delude. Ad Anfield il Chelsea batte 2-1 il Liverpool e vola a quota 29 al primo posto. Partono meglio i Reds: al 9' Emre Can calcia da fuori e trova la deviazione di Cahill che spiazza Courtois. Il vantaggio dura 5 minuti, il tempo per lo stesso Cahill (14') di segnare una rete assegnata grazie alla 'Goal-line technology'. La pressione del Chelsea si fa sentire e al 22' della ripresa Diego Costa non sbaglia su cross di Azpilicueta.

LA PARTITA

Il Chelsea si presenta ad Anfield per allungare sulla seconda in classifica. Per il Liverpool è la partita della riscossa: Rodgers vuole avvicinarsi alla zona Champions per dimenticare un inizio di stagione a dir poco complesso. Costretto a fare a meno di Sturridge, il tecnico dei Reds si affida ancora a Balotelli mentre Mourinho punta forte sul ritrovato Diego Costa.



Pomeriggio emozionante ancora prima del fischio d'inizio con l'inno da brividi del Liverpool e il minuto di silenzio (vero) per i caduti britannici della prima Guerra mondiale. Le squadre partono subito forte, come nella migliore tradizione della Premier e dopo 30 secondi il turco con passaporto tedesco Emre Can ci prova subito con un destro da fuori. Si tratta del preludio al gol che arriva al 9'. Azione praticamente identica, Emre Can si accentra e scaglia un gran tiro deviato da Cahill che spiazza Courtois: uno a zero Liverpool. Anfield è subito in delirio e i tifosi della Kop non fanno caso ai primi errori di Balotelli, che appare abbastanza fuori dal match. L'entusiasmo, però, dura poco. Lo stesso Tim Cahill, sugli sviluppi di un angolo, calcia in porta dopo una respinta di Mignolet su colpo di testa di Terry. Il portiere del Liverpool riesce a bloccare il pallone ma, cadendo a terra, lo trascina al di là della linea di porta. In Italia, a questo punto, si sarebbero già scaldate le moviole. Ma qui siamo in Inghilterra e all'arbitro basta guardare il suo orologio per essere certo che la palla abbia varcato la linea grazie alla 'Goal-line technology'. Lo stesso Mourinho, dalla panchina, cerca conferme che arrivano dagli assistenti: d'altra parte, anche lui era abituato alle infinite discussioni italiane...

Al 18' Balotelli, defilato sulla sinistra, stoppa in area e batte Courtois: i tifosi non ci credono, e infatti la rete viene annullata - giustamente - per fuorigioco. La partita diventa molto bella con attacchi continui da una parte e dall'altra. Per Diego Costa e Martin Skrtel la vicinanza del pallone è solo una scusa per picchiarsi a vicenda: volano spinte e calcioni ma il pubblico apprezza. Prima della fine del primo tempo ci provano Coutinho (penetrazione centrale e destro a incrociare), e Diego Costa con un sinistro deviato sopra la traversa dall'impavido Skrtel. Da registrare anche due piattoni di Hazard entrambi murati da Johnson. Prima frazione, ai punti, da assegnare al Chelsea che sembra più intraprendente rispetto ai padroni di casa.



Nella ripresa comanda ancora il Chelsea. Diego Costa, teoricamente reduce da un infortunio, cresce con il passare dei minuti e al 5' sfiora il gol con una rovesciata in area che è un concentrato di cattiveria e strapotere fisico. Ci prova anche Oscar, sacrificato da Mou in un lavoro di contenimento comunque efficace, ma il Liverpool risponde con Sterling che impegna Courtois con un destro a rientrare. A quel punto (8') dalla panchina dei Blues arriva un segnale chiaro: fuori Ramires e dentro Willian. Ovvero: "Vinciamo questa partita". Il Chelsea continua a comandare il match, facilitato anche da un Liverpool che sbaglia molto in fase di impostazione e non trova sbocchi in attacco, dove Balotelli non riesce a trovare i tagli giusti e finisce spesso in fuorigioco. Al 22' arriva il vantaggio del Chelsea. Azpilicueta recupera un pallone sulla sinistra che sembrava perso, raggiunge il fondo e riesce a crossare al centro; l'intervento di Mignolet è impreciso, Moreno non riesce a liberare e alle sue spalle arriva Diego Costa che calcia verso la porta con una certa potenza: due a uno e Chelsea a quota 29 in classifica. Nel finale i Blues calano e il Liverpool tenta un ultimo disperato assalto che porta prima a un tiro al volo di Henderson (assist di testa di un vivace Borini) e poi alle proteste - giuste - per un calcio di rigore provocato da un fallo di mano di Cahill su sinistro di Gerrard. Questa volta, però, l'arbitro Taylor non può guardare l'orologio per decidere e opta per la scelta sbagliata.

LE PAGELLE

Balotelli 5 - Ennesima delusione per l'ex milanista ad Anfield. Eppure il pubblico continua a sostenerlo, regalandogli applausi per ogni stop azzeccato. Ma Balo sembra essere un corpo estraneo alla squadra, riesce a sbagliare quasi tutti i movimenti in attacco e spesso finisce in fuorigioco. Non si mette neanche nella condizione di poter sbagliare un gol, semplicemente perché non partecipa efficacemente alla manovra. Nella ripresa rimedia un inutile cartellino giallo e poi viene sostituito da Lambert.



Gerrard 6 - Il capitano del Liverpool vuole dimenticare lo scivolone dell'anno scorso contro il Chelsea costata la Premier ai Reds. L'impegno, come sempre, non manca. Steven Gerrard è l'ultimo ad arrendersi ma il resto della squadra non lo aiuta. Nel finale reclama giustamente un rigore per una deviazione di mano di Cahill su un suo tiro. Poteva essere lui ad andare dal dischetto e pareggiare...



Diego Costa 7 - E' l'attaccante con la 'A' maiuscola. Teoricamente sarebbe reduce da un infortunio ma nessuno se ne è accorto. Ingaggia subito un corpo a corpo da duri con il tatuatissimo Skrtel, non proprio un difensore gentiluomo. Il brasiliano naturalizzato spagnolo si sacrifica nel primo tempo, fa sempre la cosa giusta quando serve e corona i suoi sforzi con il rabbioso destro che regala i tre punti a Mourinho.



Cahill 6,5 - Involontario protagonista nel gol del LIverpool con la deviazione che spiazza Courtois, si fa trovare pronto 5 minuti dopo quando tira addosso a Mignolet che a sua volta si trascina il pallone in porta. Gioca una partita diligente e attenta al centro della difesa in coppia con Terry. La scarsa mobilità di Balotelli lo aiuta. Freddo nel convulso finale



Courtois 6,5 - Parare, per lui, è la cosa più naturale del mondo. Non si spaventa davanti a Sterling e Gerrard. Per batterlo serve una deviazione di Cahill. Senza quella, probabilmente, la sua porta sarebbe rimasta immacolata.

IL TABELLINO

LIVERPOOL-CHELSEA 1-2

Liverpool (4-3-3): Mignolet 5; Johnson 5,5, Lovren 6, Skrtel 6, Moreno 5; Gerrard 6, Henderson 5,5, Emre Can 6,5 (24' st Allen 6); Coutinho 6 (24' st Borini 6,5), Balotelli 5 (34' st Lambert sv), Sterling 6

A disp.: Jones, Tourè, Lucas Leiva, Lallana

All.: Rodgers

Chelsea (4-2-3-1): Courtois 6,5; Ivanovic 6,5, Cahill 6,5, Terry 6, Azpilicueta 6,5; Matic 6, Fabregas 5,5; Ramires 6 (8' st Willian), Oscar 6, Hazard 6,5 (49' st Felipe Luis sv); Diego Costa 7 (44' st Drogba sv)

A disp.: Cech, Zouma, Mikel, Remy

All.: Mourinho

Arbitro: Taylor

Marcatori: 9' Emre Can (L), 14' Cahill (C), 22' st Diego Costa (C)

Ammoniti: Sterling, Balotelli (L), Ivanovic, Matic, Oscar, Diego Costa (C)

Espulsi: -

Note: -