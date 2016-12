Liverpool cerca allenatore: giocatore di Fifa 15 si propone

Jürgen Klopp sarà il nuovo allenatore del Liverpool. Il tedesco ex Dortmund prenderà il posto di Brendan Rodgers ma per farlo ha dovuto battere la concorrenza di mister Kneale . Chi? Il tecnico inglese in grado di guidare il Portsmouth dalla Second Division alla vittoria di Premier e Champions League in quattro anni... a Fifa 15 . Vista la candidatura ricevuta i Reds hanno risposto con una lettera ufficiale: "Grazie, ma cerchiamo altro".

"Caro Mr. Kneale, - ha scritto il Liverpool con tanto di firma del CEO Ian Ayre - la ringraziamo per la sua recente candidatura in merito all'attuale posizione vacante di manager del Liverpool FC. Sfortunatamente però non possiamo accoglierla perché siamo alla ricerca di qualcuno con più esperienza nel calcio professionistico. In merito all'esperienza che avete documentato, guidando il Portsmouth dalla Seconda Divisione fino a vincere la Premier League e la Champions League in 4 stagioni con FIFA 15, non è il tipo di esperienza di cui siamo alla ricerca in questo momento. In ogni caso, ti ringraziamo per il tuo interesse e ci auguriamo di sentirti presto in futuro. Cordiali saluti, Ian Ayre".