Liverpool, Balotelli verso l'addio: futuro in Mls?

13:29 - Mario Balotelli starebbe progettando lo sbarco nella Mls americana. L'indiscrezione è riportata dal sito spagnolo fichajes.net. SuperMario, sempre più ai margini del Liverpool, sarebbe finito nel mirino degli Orlando City, squadra dove milita il suo ex compagno al Milan Kakà. Proprio il brasiliano starebbe facendo da intermediario per convincere l'attaccante, che potrebbe essere attratto da un'esperienza a stelle e strisce.

Per ora è solo un'indiscrezione, tanto che lo stesso portale spagnolo mette un po' le mani avanti, dicendo che la trattativa è alquanto complicata. Non tanto per il Liverpool, che non vede l'ora di sbarazzarsene, ma quanto per il livello tecnico modesto del campionato a stelle e strisce.



E' senza dubbio questo il grande ostacolo, perché trasferirsi Oltreoceano vorrebbe dire uscire dal calcio che conta. Un po' prematuro per un calciatore che sta passando un momento negativo, ma che ha pur sempre 24 anni e un talento ancora non completamente espresso.



E i vantaggi di andare ad Orlando? Sicuramente una montagna di dollari (tema a cui il suo agente Raiola è sempre sensibile), un calcio senza pressioni e un'esperienza di vita che in molti vorrebbero fare. Kakà ci sta provando, anche se i tempi sono forse un po' prematuri. Balo si è già giocato diverse chance nella sua pur giovane carriera, ma qualche club in Europa pronto a dargli una nuova occasione non dovrebbe essere così difficile da trovare.