Liverpool, Balotelli sotto shock tra insulti e ragni giganti

18:49 - Per Mario Balotelli è un momento difficile tanto nella vita privata quanto come giocatore del Liverpool. La stampa inglese, infatti, riporta di un SuperMario sotto shock dopo aver subito un attacco gratuito di insulti subìto durante l'ultimo allenamento in vista della Champions League. Non solo, per Balotelli anche problemi nella sua nuova residenza inglese infestata da alcuni ragni giganti che non gli permettono di riposare la notte.

Per una volta SuperMario è la vittima, anche per la stampa inglese. Durante l'allenamento a Melwood un uomo non identificato ha preso di mira il numero 45 riempiendolo di insulti senza ottenere una reazione. Rodgers, tecnico del Liverpool, ha bloccato la seduta d'allenamento per permettere alle forze dell'ordine di ristabilire la tranquillità, ma l'accaduto ha stordito Balotelli. Al rientro in casa però non è andata meglio. Il Daily Star racconta di una notte passata in bianco non per qualche festino organizzato, bensì per l'invasione di ragni nella tenuta di Mario.