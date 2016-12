Liverpool, Balotelli si diverte con l'elio

10:20 - Aria di derby ad Anfield Road e Balotelli stempera la tensione a suo modo. Dopo il taglio di capelli dedicato al big match, SuperMario ha pubblicato sul suo profilo Instagram un video che lo ritrae mentre respira l'elio di un palloncino e canta "Liverpool, Liverpool, Liverpool" con la vocina. Il tutto correlato da un messaggio rivolto ai suoi tifosi: "E' per tutti i tifosi, per i miei tifosi e per i miei seguaci su Instagram. Lo dirò domani: Liverpool Liverpool Liverpool !!!! #eliovoice lol".

Balo, dunque, si prepara per la sfida contro l'Everton. E lo fa con l'ennesima trovata divertente. Dopo l'addio al Milan, in Inghilterra Mario ha ritrovato il sorriso. E questo video lo dimostra. A Liverpool è già un fenomeno.

BALO ALLE PRESE CON L'ELIO