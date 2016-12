Liverpool: Balotelli sempre più ai margini

Al Liverpool non c'è più spazio per Balotelli . E' chiarissimo il messaggio inviato dal tecnico Brendan Rodgers che, dopo non aver convocato Supermario per la tournée in Thailandia, Australia e Malesia , ha escluso l'attaccante anche dalle due prossime amichevoli in programma contro l' HJK Helsinki e lo Swindon Town . Balo, che è da tempo sul mercato ma non riesce a trovare una sistemazione, rischia così di vivere una stagione ai margini.

I primi, evidenti, segnali di rottura sono arrivati intorno a metà luglio, quando Balotelli non è stato convocato per la tourneé in Thailandia, Australia e Malesia. Il rapporto con Rodgers è ai minimi termini e il tecnico - come riportato da diversi media britannici - ha chiaramente detto a Mario che, ormai, rappresenta la settima scelta in attacco: dietro anche ai giovani Sinclair e Ojo.



L'ex attaccante del Milan è stato ora escluso dalle amichevoli che i Reds disputeranno nel weekend contro HJK Helsinki e Swindon Town. Un modo, l'ennesimo, per far capire a Balo che è arrivato il momento di cambiare aria. Il problema più grande riguarda però l'ingaggio dell'attaccante, insostenibile per la maggior parte delle società disposte a dare un'altra opportunità a colui che pareva essere un talento dal futuro straordinario, mentre adesso fatica a trovare una sistemazione.