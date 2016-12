Liverpool, Balotelli scambia la maglia nell'intervallo: sostituito

13:26 - Sempre lui. Mario Balotelli torna a far parlare di sé non per i gol segnati al Real ma per uno scambio di maglia con Pepe avvenuto a fine primo tempo. L'attaccante azzurro ha dato la sua maglia al difensore portoghese mentre imboccavano il tunnel. Un gesto che avrebbe scatenato le ire di Brendan Rodgers, tecnico dei Reds, che lo ha sostituito. "E' stata una scelta tecnica" ha detto l'allenatore. Ma si vocifera di un litigio negli spogliatoi...

"Il cambio di maglia a partita in corso - ha detto a fine partita Rodgers - non va bene. E' già successo un caso simile lo scorso anno, se è successo di nuovo affronterò Balotelli e ne discuterò con lui alla ripresa degli allenamenti". A quanto pare, in realtà il gesto sarebbe già stato censurato da Rodgers che avrebbe avuto un'accesa discussione con Balotelli negli spogliatoi.