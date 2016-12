Liverpool, Balotelli nel bene e nel male 

17:23 - Per una cosa giusta che fa ce né sempre una sbagliata, di chi stiamo parlando? Mario Balotelli, naturalmente. Supermario ha sì regalato la vittoria al Liverpool segnando dal dischetto, ma il punto è che quel rigore non doveva calciarlo lui. Dalle parti di Anfield Road non gli perdonano niente e apriti cielo: subito polemica. In campo il bomber ex Milan si è impadronito del pallone e non c'è stata storia. Rincorsa, frenata e portiere spazziato: si sa, dagli undici metri è quasi infallibile. Nessuna esultanza come al suo solito, solo le braccia spalancate a prendersi gli applausi della Kop, come dire: "Visto?". E' arrivato un importante successo contro il Besiktas, ma ora tutto è in secondo piano.

Il capitano Gerrard lo ha "bastonato" pubblicamente: "Le regole sono regole, toccava ad Henderson calciare. Mario è stato un po' malizioso. Jordan è il capitano e Mario in quel momento gli ha mancato un po' di rispetto. Ma ha segnato un gol importante e ok. Credo che quel rigore l'avrebbero voluto calciare sei/sette persone e in quel caso cosa fai?". Naturalmente anche i tabloid non gli hanno perdonato il "litigio" con il compagno mettendolo in risalto su tutte le prime pagine. Chiaro il titolo: "L'ammutinamento di Mario".

Su Instagram Balotelli ha provato a ricucire nella notte. Supermario ha postato la foto dell'abbraccio con Henderson con tanto di commento, quasi ingenuo: "Grazie Henderson per avermi fatto tirare il rigore, non facciamone un dramma... abbiamo vinto ed è quello che conta. Noi siamo una squadra e specialmente il Liverpool".



Regole per i commenti I commenti in questa pagina vengono controllati

Ti invitiamo ad utilizzare un linguaggio rispettoso e non offensivo, anche per le critiche più aspre



In particolare, durante l'azione di monitoraggio, ci riserviamo il diritto di rimuovere i commenti che:

- Non siano pertinenti ai temi trattati nel sito web e nel programma TV

- Abbiano contenuti volgari, osceni o violenti

- Siano intimidatori o diffamanti verso persone, altri utenti, istituzioni e religioni

- Più in generale violino i diritti di terzi

- Promuovano attività illegali

- Promuovano prodotti o servizi commerciali X