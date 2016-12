Liverpool, Balotelli infortunato passa notte in discoteca

12:03 - Mario Balotelli finisce nuovamente nell'occhio del ciclone. L'attaccante del Liverpool, che ha saltato il match con l'Arsenal per un forte dolore a un ginocchio, è stato pizzicato dal quotidiano britannico Sun mentre sabato sera (lo stesso giorno della partita) faceva baldoria in una discoteca di Manchester, bevendo e ballando con un gruppo di amici. Il Liverpool si è rifiutato di commentare l'indiscrezione.

L'ennesima goccia (chissà se l'ultima) che rischia di far traboccare in modo definitivo il vaso. Mario Balotelli e il Liverpool sono sempre più distanti e a fine anno si diranno addio. Il club inglese ha preferito non commentare la notte in disco del suo attaccante, ma senza dubbio l'irritazione c'è ed è tanta.



Soprattutto perché, come spiegato da manager Brendan Rodgers, è stato il giocatore a tirarsi fuori dal match con i Gunners, adducendo un misterioso dolore a un ginocchio. Dopo la pesante sconfitta per 4-1, Rodgers ha confermato l'auto-esclusione di Balotelli dalla gara nonostante i medici gli avessero dato l’ok: "Non sono un dottore, ha detto che sentiva dolore. Lo staff medico lo ha visitato ma è stato lui a imporsi di non viaggiare perché non si sentiva a suo agio per il match". Ma per ballare nessun problema...