Liverpool, Balotelli criptico: "Non piaccio a qualcuno"

15:31 - L'ennesima panchina non è andata giù a Mario Balotelli. Dopo 90 minuti passati al fianco di Brendan Rodgers nell'infrasettimanale di Premier contro il Burnley, l'attaccante del Liverpool si è sfogato con un criptico post su Instagram: "Evidentemente non piaccio a qualcuno - le sue parole -, ma a differenza di quanto si dica in giro io gioco in una squadra e sono contento dei miei compagni, delle loro vittorie e dei nostri tifosi".

Il post è accompagnato da una foto dei compagni che esultano dopo la rete di Jordan Henderson che è valsa il provvisorio 1-0 contro il Burnley, poi sconfitto 2-0 grazie al raddoppio di Daniel Sturridge. Un pizzico di polemica (nei confronti dell'allenatore o della stampa?), ma anche la dimostrazione di come Balotelli non voglia creare problemi ad un gruppo che in questo momento sta girando a mille. Il Liverpool è stato eliminato una settimana fa dall'Europa League nella triste notte di Istanbul, ma in campionato i Reds sono a due punti dal Manchester United e puntano alla zona Champions. Con buona pace di Balotelli, che osserva dalla panchina e prova a sostenere i compagni.