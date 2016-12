Liverpool-Arsenal, la notte dei colpi proibiti

23:11 - Colpi proibiti, certo, ma non proprio falli inediti. Liverpool-Arsenal, match bellissimo dal punto di vista tecnico, ha "rimandato in onda" un paio di vecchi episodi. Sì, vecchi episodi: vi ricordate il calcio al petto di De Jong a Xabi Alonso in Olanda-Spagna? E quello alla testa di Balotelli a Parker quando Mario era al City? Beh, se non li ricordate vi basterà riguardarli in versione 2015 griffata Anfield Road: Borini è il nuovo De Jong su Cazorla. Giroud il nuovo SuperMario su Skrtel. Cose che capitano, per carità, ma che male. Per informazioni chiedere alle due vittime di turno, Cazorla e Skrtel appunto. Il primo con i tacchetti di Borini sul petto, il secondo con il viso pesto e sanguinante.