Lite Lotito-Marotta, la Figc apre un fascicolo d'inchiesta

16:55 - Una battuta. Pessima, di cattivissimo gusto, offensiva. Ci riferiamo a quella di Lotito indirizzata a Beppe Marotta: ''Il problema - aveva detto il presidente della Lazio in Lega Calcio lo scorso 26 settembre - è che con un occhio gioca a biliardo...''. Il resto è noto. Brutte parole, brutto episodio. Moralmente da condannare. Ora, però, forse non solo. La Procura della Federcalcio ha aperto infatti un fascicolo per fare luce fino in fondo su questo diverbio tra il patron biancoceleste e il direttore generale bianconero: non è dunque da escludere che a breve possano arrivare delle sanzioni.