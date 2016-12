Liste Champions: Roma con Zukanovic e senza Strootman. Juve, Caceres non sostituibile

Gli ottavi di Champions League sono dietro l'angolo e Juventus e Roma hanno aggiornato le liste dei giocatori utilizzabili. Tra i bianconeri torna Asamoah . Out Padoin, ci sono anche gli infortunati Khedira e Caceres (ko a comunicazione già fatta). Spalletti , invece, ha inserito i nuovi acquisti El Shaarawy e Perotti, mentre per Zukanovic è arrivata la deroga come ventiduesimo. Niente da fare per Strootman .

LA LISTA JUVE: CACERES NON E' SOSTITUIBILE

Niente da fare per Caceres: la Uefa ammette deroghe solo in caso di infortuni ai portieri. Secondo l'articolo 44, sono ammessi cambi solo se nella lista A ci sono meno di due portieri disponibili a causa di gravi ko. Quindi, di fatto Caceres è in lista Champions ma, non rientrando prima della nuova stagione, Allegri deve contare su un elemento in meno.

Portieri: Buffon, Neto, Audero

Difensori: Chiellini, Caceres, Alex Sandro, Barzagli, Bonucci, Rugani, Lichtsteiner, Evra

Centrocampisti: Khedira, Marchisio, Pogba, Asamoah, Sturaro, Pereyra, Hernanes

Attaccanti: Cuadrado, Zaza, Morata, Mandzukic, Dybala