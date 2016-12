Lipsia: allenatore festeggia la promozione e si strappa

Una domenica che Ralf Rangnick non si scorderà mai. Il tecnico tedesco, che ha guidato l'RB Lipsia a una storica promozione in Bundesliga grazie al 2-0 contro il Karlsruhe, si è fatto male nel corso dei festeggiamenti. Rangnick, inseguito dall'attaccante Davie Selke con un grosso boccale di birra tra le mani, nel tentativo di scappare per evitare la doccia si è procurato un risentimento muscolare. La squadra della Red Bull è passata in soli 7 anni dalla quinta divisione alla bundes. E' proprio vero che la nota azienda di bibite energetiche ti mette le ali...