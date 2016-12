Lippi stecca all'esordio, la sua Cina pareggia 0-0 con il Qatar

Esordio deludente per Marcello Lippi sulla panchina della Cina. In una sfida da dentro o fuori nella corsa ai mondiali del 2018 è arrivato solo uno 0-0 contro il Qatar. La squadra allenata dal tecnico toscano dopo cinque partite è ancora a secco di vittorie, con 2 pareggi e 3 sconfitte che la relegano all'ultimo posto del Gruppo A. E il terzo posto che vale almeno il play off per andare in Russia è lontano 7 punti.