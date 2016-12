Lippi è sicuro: "All'Europeo l'Italia farà bene"

"Questa Nazionale è una squadra che ha una sua logica. E' un gruppo compatto con buone qualita e buoni giovani. All'Europeo farà bene". Parola dell'ex ct Marcello Lippi a Premium Sport. " Conte via perché non vedeva prospettive? Lui è una persona seria e sincera, ha detto quello che pensa. Per il dopo tutti i nomi fatti hanno le credenziali giuste. La Federazione saprà scegliere la persona adatta". Sul campionato: "Juve-Napoli fino alla fine".

Lippi è stato intervistato a margine della serata per i 120 anni de 'La Gazzetta dello Sport' al Teatro Manzoni di Milano. "Per la Nazionale non si fanno mai nomi a caso, sono stati fatti nomi importanti, c'è chi ha più esperienza, chi più entusiasmo giovanile...". Ancora sulla lotta scudetto: "Juve e Napoli se la giocheranno fino in fondo. Il Napoli è molto motivato e molto forte con grandi giocatori e con Higuain in stato di grazia. Il Pipita via? Quando tornai dall'Inter alla Juve vendettero Zidane al Real per 150 miliardi. Si possono anche spendere bene e prendere tre-quattro giocatori forti". Dove rivedremo Lippi? "Sulle panchine di Viareggio...".