Lippi da record: torna in Cina al Guangzhou

Niente Milan, niente Figc: Marcello Lippi ha deciso di tornare ad allenare in Cina e sempre al Guangzhou . L'ex ct della Nazionale, come riportaa il Corriere dello Sport, sta per firmare un triennale da 60 milioni di euro che lo farà diventare l'allenatore più pagato al mondo. Superato Guardiola fermo a 19 milioni l'anno con il Manchester City. Lippi Lippi aveva lasciato la panchina del Guangzhou nel febbraio 2015 a Cannavaro.

Dopo poco più di un anno Lippi è pronto a tornare sulla panchina che l'ha visto vincere tutto: in tre stagioni l'ex ct della Nazionale ha conquistato tre campionati, una coppa della Cina e una Champions League asiatica. Per lui un'offerta irrinunciabile: 60 milioni in tre anni. L'intesa è stata raggiunta a Ibiza dove il presidente Liu Jong Zhuo si è recato per convincere Lippi al ritorno. E pensare che l'Hebai Fortune era pronto a offrire addirittura un contratto da 25 milioni di euro a stagione.