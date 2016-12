Lippi: "Brocchi? Certe frasi possono scappare, forse si è sentito tradito"

Marcello Lippi difende Cristian Brocchi: "Se si può dire ai propri giocatori una frase come siete senza dignità? Sono frasi che scappano in uno sfogo e che possono scappare in particolare modo ad un allenatore giovane", ha spiegato a Rai Radio2. Poi ha continuato: "Brocchi sperava di fare qualcosa di diverso e voleva far vedere tutte le sue qualità perché ne ha molte. Si è sentito tradito e nel contesto di un discorso sarà venuta anche questa frase".