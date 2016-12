Lione, si pensa anche a Inzaghi per il dopo Fournier

Aria di cambiamenti sulla panchina del Lione . Il club francese, lontano dalla zona Champions League , sta pensando all'esonero di Hubert Fournier . Il suo destino è ormai segnato. Secondo quanto riporta la versione francese di Eurosport, ci sarebbe anche Pippo Inzaghi in lizza per sostituirlo. Con l'ex tecnico rossonero ci sono Bruno Genesio e Lucien Favre . Tra il club transalpino e Inzaghi ci sarebbe stato un contatto nei giorni scorsi.

Proprio pochi giorni fa, Inzaghi aveva dichiarato di trascorrere il suo anno post Milan "andando in giro per aggiornarsi". Non è un segreto la voglia dell'ex attaccante di tornare al lavoro. Gli ostacoli per trasferirsi sulla panchina del Lione, sempre secondo Eurosport, sarebbe la scarsa conoscenza della lingua francese e l'ingaggio: al Milan Inzaghi percepiva 1,5 milioni di euro.