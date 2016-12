Ligue 1: vittorie in rimonta per Lione e Psg

22:05 - Successi in rimonta per Psg e Lione nella 12.a giornata della Ligue 1. I parigini passano 2-1 sul campo del Lorient (momentaneo 1-1 di Cavani e gol partita di Bahebeck) mentre l'OL vince a Nizza col punteggio di 3-1 (pari di Malbranque e doppietta di Lacazette); finisce 1-1 la sfida tra Lille e Saint Etienne (Gradel risponde a Frey, poi Origi e ancora Gradel sbagliano un rigore). In classifica il Marsiglia è a +1 sul Psg e a +2 sul Lione.

Il Paris Saint Germain, ancora senza Ibrahimovic, infortunato, gioca un brutto primo tempo sul campo del Lorient che all'intervallo è avanti 1-0 in virtù della rete al 42' di Guerreiro, bravo ad inserirsi in area e a realizzare con un bel diagonale di sinistro. Nella ripresa però la squadra di Blanc rialza la testa e al 61' pareggia con Cavani: lancio delizioso di Pastore, assist volante di Thiago Motta per il Matador che in due tempi insacca. Subito dopo ecco i cambi decisivi: fuori Lavezzi e Cabaye, dentro Bahebeck e Verratti. Al 68' sono loro a confezionare il gol vittoria: lancio del regista azzurro, il giovane attacca brucia l'avversario, anticipa di testa il portiere in uscita e poi col destro insacca a porta vuota. Non si ferma la corsa del Lione che si impone 3-1 in rimonta all'Allianz Riviera contro il Nizza e infila il quarto successo consecutivo. La squadra di Fournier va sotto a inizio ripresa per la rete di Puel ma trova immediatamente l'1-1 col veterano Malbranque; nel finale si scatena la stellina Lacazette che all'80' segna il sorpasso e in pieno recupero fissa il punteggio sul 3-1. Finisce 1-1 il big match tra Lille e Saint Etienne: i padroni di casa sbloccano il risultato al 16' con Frey ma vengono raggiunti a inizio ripresa da Gradel. Poco dopo il Lille ha la chance per tornare davanti ma la punta belga Origi sbaglia il rigore del potenziale 2-1; la stessa opportunità capita all'84' ai verdi ma anche Gradel getta alle ortiche il tiro dal dischetto. Il Montpellier batte 2-0 il fanalino di cosa Evian con gol di Berigaud e Mounier, la rete di Yatabarè vale tre punti per il Guingamp che supera 1-0 il Bastia mentre il Metz stende 3-2 il Caen con doppietta di Maiga e rigore decisivo all'88' dell'esperto Malouda, ex Chelsea.