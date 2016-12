Ligue 1: vincono Lione e Saint Etienne, cade il Bordeaux

Il Lione batte 1-0 il Troyes e aggancia al secondo posto in classifica della Ligue 1 il Saint Etienne, vittorioso nel pomeriggio sul Reims per 3-0 e l'Angers, in campo domani contro il Monaco. Il terzetto si trova a quota 22 punti, a meno dieci dalla capolista Psg. Cade il Caen, sconfitto 1-0 dal Bastia. Brutto ko per il Bordeaux, battuto dall'Ajaccio per 2-0. Pari in extremis del Lorient a Guingamp, finisce 2-2 (doppietta di Moukandjo).