Ligue 1: valanga Psg, 5-0 al Tolosa

La valanga Psg si abbatte sul Tolosa . Al Parco dei Principi , per la 13esima giornata di Ligue 1, la capolista travolge con un rotondo 5-0 la squadra di Arribagé: doppietta per Ibrahimovic, completano l'opera Di Maria, Lucas e Lavezzi. Il Psg sale a quota 35 punti e conferma il suo dominio, certificato dalle 11 vittorie in 13 incontri. Sono già 12 i punti di vantaggio sulla coppia Lione-Saint Etienne, che domenica si affrontano alla Gerland.

Festa grande al Parco dei Principi: il Psg riscatta la prima ed immeritata sconfitta stagionale in casa del Real Madrid con una debordante dimostrazione di forza ai danni del Tolosa, penultimo in Ligue 1 e peggior difesa del campionato. Gara sbloccata già al 6' con la punizione mancina di Di Maria che non viene toccata da nessuna torre parigina e beffa il portiere Ahamada. Match virtualmente chiuso al 18', con Ibrahimovic che sfrutta un'indecisione di Tisserrand e aggancia la vetta della classifica marcatori con il 2-0.

La ripresa è pura accademia per un Psg che allarga il divario già al 66' grazie al 3-0 di Lucas, entrato al 63' al posto di Cavani e pedina sempre più importante nello scacchiere tattico di Blanc. Al 75' ancora Ibrahimovic trova la doppietta personale e sale da solo in cima alla graduatoria dei cannonieri con 9 reti. Non è finita, perché c'è gloria anche per Lavezzi: al 78' l'argentino approfitta dell'errore di Kana-Biyik per battere per la quinta ed ultima volta Ahamada. Finisce 5-0 al Parco dei Prinicipi, la Ligue 1 ad inizio novembre è già saldamente nelle mani del Psg.

Nelle altre gare di giornata spicca il 2-1 del Caen sul Guingamp: la squadra di Patrice Garande vince grazie alle reti di Feret e Delort (inutile il gol degli ospiti con Leveque) e si porta al secondo posto solitario, a 11 punti proprio dal Psg. Passa 2-1 col Nantes anche il Montpellier, che sale a 12 punti a braccetto con un Ajaccio capace di espugnare il campo del Reims, sempre col punteggio di 2-1. Il Lorient travolge 4-1 il Troyes e aggancia Rennes e Monaco a 20 punti, finisce invece 1-1 il match tra Lille e Bastia.