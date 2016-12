Ligue 1: tris Monaco, Reims in ginocchio

23:20 - Il Monaco chiude una settimana da ricordare andando a vincere 3-1 in casa del Reims nella 30.a giornata della Ligue 1. La squadra di Jardim, prossima avversaria della Juventus nei quarti di finale di Champions, colpisce con Fabinho, Martial e Dirar, ai padroni di casa non basta il gol del provvisorio 1-2 di Diego. Il Marsiglia ne fa 4 al Lens. La squadra di Bielsa vince 4-0 e si porta a -1 dal secondo posto occupato dal Lione.

Anche senza Berbatov, a riposo per evitare complicazioni dopo gli ultimi guai muscolari, i monegaschi riescono comunque ad indirizzare la gara con un primo quarto d'ora di fuoco. E' Moutinho a ispirare le prime due reti degli ospiti. Al 5' il portoghese pesca Fabinho con uno splendido lancio d'esterno, il brasiliano controlla e senza pensarci troppo scarica un destro secco sul secondo palo che non dà scampo ad Agassa. L'ex centrocampista dello Sporting si ripete al 14' con l'assist, questa volta di testa, che smarca Martial. Il 19enne attaccante francese non trema davanti ad Agassa e beffa il portiere con un lob morbido che vale il 2-0.

Il Reims riapre i giochi al 70' sfruttando un'indecisione di Stekelenburg. L'ex portiere della Roma si fa sorprendere dal sinistro in diagonale di Diego, che calcia da posizione quasi impossibile. Le speranze di rimonta dei padroni di casa durano appena dieci minuti. All'80' il Monaco blinda la vittoria con Dirar, che svetta indisturbato sulla punizione di Ferreira e di testa mette a dentro il 3-1. La squadra di Jardim sale a 53 punti e si riporta al quarto posto davanti al Saint Etienne, che poche ore prima aveva battuto 2-0 il Lilla. Il Reims incassa il secondo ko consecutivo in campionato e conserva tre punti di margine sulla zona calda della classifica.

Il Marsiglia sbatte sul muro difensivo del Lens per 45 minuti, poi Bielsa azzecca la mossa che spiana la strada all'Olympique. Nell'intervallo il tecnico argentino sostituisce Gignac con Batshuayi e il 22enne attaccante belga impiega appena un minuto a ripagare la fiducia del Loco: Payet arriva sul fondo e mette in mezzo, Batshuayi deve solo spingere la palla in rete. Tra il 67' e il 72' il Marsiglia sferra l'uno-due che manda ko il Lens. Romao firma il 2-0 con un tap in a porta vuota dopo il palo centrato da Payet con un gran destro su punizione, poi André Ayew cala il tris al termine di un'azione in contropiede. Nel finale c'è ancora gloria per Batshuayi, che sigla la sua doppietta personale dopo una travolgente azione personale di Ayew.