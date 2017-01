Ligue 1: tonfo Lione, Lille corsaro

E' la più classica delle vendette dell'ex. Il Lione perde 2-1 in casa nell'anticipo della 22esima giornata di Ligue 1 e il protagonista per il Lille è l'algerino Yassine Benzia, giocatore cresciuto proprio nel Lione, che firma la doppietta decisiva. Per la squadra di Genesio non basta la rete su rigore del solito Lacazette all'86'. Il Lione resta fermo a 37 punti mentre il Lille torna al successo dopo 4 gare e sale a quota 26.