Ligue 1: Squillaci insulta Ibra "Sei un m...., non sei un grande giocatore"

Squillaci insulta Ibrahimovic. E' successo sabato al termine della partita di Ligue 1 tra Bastia e Psg. Il difensore ex Arsenal si è avvicinato al'attaccante svedese dicendogli in inglese "Non sei un grande giocatore". Secondo quanto riportato dalla stampa transalpina, Squillaci avrebbe aggiunto anche: "Sei una m..., devi mostrare più rispetto verso gli altri". Lo svedese non ha reagito alla provocazione e ha ignorato l'avversario.