Ligue 1: rimonta Caen, il Psg si scioglie

21:58 - Il Paris Saint Germain spreca clamorosamente l'occasione di tornare almeno per una notte al comando della Ligue 1 pareggiando 2-2 al Parco dei Principi contro il Caen. La squadra di Blanc passa in vantaggio con una rete di Ibrahimovic e raddoppia con Lavezzi nel primo tempo. A risultato ormai acquisito, però, il Psg subisce la rimonta degli ospiti con Sala al 90' e con una punizione di Bazile nel recupero: doccia fredda per Ibra e compagni.

La gara si mette subito in discesa per il Psg che passa in vantaggio dopo due minuti con un colpo Taekwondo di Ibrahimovic che anticipa un difensore su cross di Aurier e mette dentro il pallone dell'1-0. Al 15' Blanc è costretto a togliere dal campo Cabaye, vittima di un infortunio. Sullo scadere del primo tempo ecco il raddoppio di Lavezzi che, servito da Lucas, spedisce dentro col sinistro sul secondo palo. La gara prosegue senza particolari sussulti fino al 90' quando il Caen accorcia le distanze con Sala che, su passaggio (forse col braccio di Appiah) spedisce in rete il 2-1 con la difesa del Psg ormai negli spogliatoi. Al 92' la rimonta viene completata da Bazile che pennella una punizione nel sette a Sirigu battuto. Il Psg aggancia al secondo posto il Marsiglia con 49 punti, meno uno dal Lione impegnato domani col Lorient.

Con Monaco-Montpellier rinviata a causa della abbondanti piogge cadute nelle ultime ore sul Principato sono in tutto 4 le gare serali della 25esima giornata di Ligue 1. In chiave salvezza spicca la vittoria per 2-1 del Tolosa sul Rennes con reti di Trejo e Pesic (in mezzo il pari momentaneo di Toivonen). Con questo successo gli uomini di Casanova salgono a 28 punti, 2 in più dell'Evian Tg (attualmente terzultimo) che si è imposto 2-0 in trasferta sul Lens con doppietta di Duhamel. Successo esterno anche per il Bastia che sale a quota 30 sconfiggendo 2-0 il Nantes grazie ai gol di Sio e Ayite. Si chiude infine senza reti Lille-Nizza.