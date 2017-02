Ligue 1: Psg travolgente, il Bordeaux si inchina

Tutto fin troppo semplice per il Paris Saint Germain che, nell'anticipo della 25esima giornata di Ligue 1 si sbarazza con un netto 3-0 in trasferta del Bordeaux e torna, almeno per una notte, in vetta con 55 punti insieme al Monaco (impiegato sabato col Metz). Decidono l'incontro una doppietta di Cavani e il gol di di Maria. Il Matador sale a quota 25 reti in campionato e consolida la leadership nella classifica marcatori.