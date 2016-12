Ligue 1: Psg solo in vetta, il Monaco blinda il terzo posto

LA CRONACA DI NANTES-PSG Blanc manda in campo il tridente composto da Pastore, Cavani e Ibrahimovic . Passano appena 3 minuti e il Psg è già in vantaggio con Cavani che mette dentro di destro sul secondo palo una sfera calciata da Ibra, respinta goffamente dalla difesa del Nantes. Il Matador ha la possibilità di raddoppiare in almeno un paio di occasioni ma Riou è bravissimo ad uscire alla disperata e deviare in angolo. Al 31' Matuidi non sbaglia il gol del 2-0 mettendo dentro da pochi passi su assist al bacio di Ibra. Nella ripresa succede poco o nulla con i parigini che si limitano a gestire il risultato e il Nantes che non riesce ad impensierire Douchez. Arriva così la sesta vittoria consecutiva per il Psg che, a 3 turni dal termine del campionato, è primo con tre lunghezze di vantaggio su Lione.

LA CRONACA DI MONACO-TOLOSAChe il momento di forma del Monaco fosse ottimo lo si era capito già dal doppio confronto nei quarti di Champions con la Juventus. Dopo aver concretizzato la rimonta per il terzo posto su un Marsiglia in piena crisi d'identità, ora la squadra di Jardim sembra avere tutte le intenzioni di conservarlo.

Allo Stade Louis II, contro un Tolosa ancora invischiato nella lotta per non retrocedere, i monegaschi calano il poker e salgono a più 5 sia sulla squadra di Bielsa che sulla sorpresa St. Etienne.

Ad aprire le danze ci pensa Bernardo Silva al 9', con una conclusione mancina da fuori leggermente deviata in rete da Kana-Biyik, protagonista negativo degli ospiti. E pensare che il Tolosa riesce anche a trovare il pareggio al 26' grazie alla papera di Subasic sul tiro all'apparenza innocuo di Braithwaite.

Nel primo minuto di recupero della frazione, però, l'arbitro concede un generoso rigore a Martial che sfrutta l'occasione per realizzare il 2-1 dal dischetto.

Ripresa in totale controllo per i padroni di casa, che chiudono la sfida già al 56' con il colpo di testa potente e preciso di Moutinho su cross col contagiri di Raggi. All'80' Kana-Biyik litiga con Dirar al limite dell'area del Tolosa: volano spintoni, e il direttore di gara estrae il rosso per entrambi.

A mettere la ciliegina sulla torta ci pensa Germain al 92', abile a sfruttare un meraviglioso assist in profondità di Moutinho per fissare il definitivo 4-1. Il Monaco blinda il terzo posto e si prepara alla supersfida di domenica prossima in casa del Marsiglia, ultima opportunità per gli uomini di Bielsa di rientrare in corsa per un posto in Champions.