Ligue 1: Psg inarrestabile, 5-1 al Lione

Il Psg non si ferma più, quindicesimo successo in Ligue 1, questa volta a farne le spese è il Lione nettamente sconfitto per 5-1, grazie alla doppietta di Ibrahimovic e ai gol di Aurier, Cavani e Lucas . Unica gioia degli ospiti il gol del momentaneo 2-1 di Ferri (decisiva la papera di Trapp). La squadra di Blanc sale così a quota 48 punti, a più 17 dal Monaco, vittorioso sul St.Etienne e all'Angers (1-1 contro il Bordeaux).

Soffre ma tiene in casa il neopromosso Angers, costretto a capitolare al 40' contro il Bordeaux: dagli sviluppi di un calcio d'angolo il pallone arriva a Plasil che spedisce la sfera sulla testa di Rolan, bravo a trafiggere di testa Butelle. I bianconeri non trovano il pertugio giusto fino al minuto 83, quando sempre da calcio d'angolo Ketkeophomphone pesca in area Thomas. Il difensore ex Stade Brestois, lasciato colpevolmente libero, controlla di petto e punisce puntualmente la dormita difensiva dei girondini. Rete pesantissima, che permette all'Angers di attestarsi nuovamente al secondo posto (31 punti, gli stessi del Monaco ma con una miglior differenza reti).



Continua la maledizione Velodrome in campionato per il Marsiglia di Michel (ultima vittoria casalinga il 13 settebre scorso, 4-1 al Bastia): sotto al 19' contro l'Ajaccio (dal dischetto Zoua spiazza Mandanda), l'OM reagisce poco prima dell'intervallo con il gol numero 11 in campionato di Batshuayi. Al 38' è pregevole il colpo di testa con il quale il belga spedisce in rete la sfera su perfetto cross di Cabella. Al 51' però un rosso diretto rifilato a Barrada dal direttore di gara lascia i padroni di casa in inferiorità numerica. Marsiglia che sale a quota 24 punti.